Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото

Каменских и ее 14-летний пасынок изображены в кадре во время совместного завтрака на кухне. Они сидят друг напротив друга за столом, в конце которого стоит пакет и нагромождены вещи. На снимке также видны ноги Потапа, который занял место во главе стола.
В кадр также попал интерьер кухни и дома артистов – лестница, ведущая на второй этаж, санузел со стиральной машиной, на которой лежит куча белья.
"Завтрак 1+1 и я", – подписал фото Потап.
"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, то готов принять", – отреагировал украинский блогер Слава Демин.
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Потап после полномасштабного вторжения РФ в Украину редко публикует совместные фото с женой.
Каменских в интервью, которое 15 апреля вышло в эфире канала СТБ, объясняя, почему больше года не публикует совместные фото со своим мужем, заявила, что у них на это нет времени. Она не стала говорить, что в тот момент ее муж находился за границей.
Каменских и Потап поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это отрицают.