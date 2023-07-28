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28 июля, 2023
 
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Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото

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Каменских и Потап поженились в 2019 году
Каменских и Потап поженились в 2019 году
Фото: bear_and_diamond / Instagram

Украинский артист Потап (Алексей Потапенко) 28 июля разместил в Instagram размытое фото, на котором запечатлена его жена, украинская певица Настя Каменских и сын от первого брака с украинским продюсером Ириной Горовой Андрей Потапенко.

Каменских и ее 14-летний пасынок изображены в кадре во время совместного завтрака на кухне. Они сидят друг напротив друга за столом, в конце которого стоит пакет и нагромождены вещи. На снимке также видны ноги Потапа, который занял место во главе стола. 

В кадр также попал интерьер кухни и дома артистов – лестница, ведущая на второй этаж, санузел со стиральной машиной, на которой лежит куча белья.

"Завтрак 1+1 и я", – подписал фото Потап. 

"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, то готов принять", – отреагировал украинский блогер Слава Демин. 

Контекст:

Потап после полномасштабного вторжения РФ в Украину редко публикует совместные фото с женой. 

Каменских в интервью, которое 15 апреля вышло в эфире канала СТБ, объясняя, почему больше года не публикует совместные фото со своим мужем, заявила, что у них на это нет времени. Она не стала говорить, что в тот момент ее муж находился за границей.

Каменских и Потап поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это отрицают.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, семья, Потап
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