Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото

Каменских и ее 14-летний пасынок изображены в кадре во время совместного завтрака на кухне. Они сидят друг напротив друга за столом, в конце которого стоит пакет и нагромождены вещи. На снимке также видны ноги Потапа, который занял место во главе стола.

В кадр также попал интерьер кухни и дома артистов – лестница, ведущая на второй этаж, санузел со стиральной машиной, на которой лежит куча белья.

"Завтрак 1+1 и я", – подписал фото Потап.

"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, то готов принять", – отреагировал украинский блогер Слава Демин.

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