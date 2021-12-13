"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул

Певица выбрала для мероприятия светло-розовое платье без бретелек с конусами на груди и пышной юбкой. На заглавном фото артистка позирует в кадре, развалившись в кресле и закинув ноги на стоящий рядом стул. На втором снимке Орбакайте позирует с наградой в руках, дополнив образ курткой-косухой.
"Красивое платье, красивый интерьер, сама героина хороша. Но зачем закидывать ноги – непонятно?" – написали поклонники.
"И эта туда же, ноги на стул, потом садись попой на ее грязь. Все уважение теряют", – возмутились пользователи сети.
"Единственная красавица из шоу-бизнеса. Все в меру", – оценили образ артистки подписчики.
"Наряд необычный, есть что-то вульгарное", – прокомментировали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с участием артистки – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".