"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул

Певица выбрала для мероприятия светло-розовое платье без бретелек с конусами на груди и пышной юбкой. На заглавном фото артистка позирует в кадре, развалившись в кресле и закинув ноги на стоящий рядом стул. На втором снимке Орбакайте позирует с наградой в руках, дополнив образ курткой-косухой.

"Красивое платье, красивый интерьер, сама героина хороша. Но зачем закидывать ноги – непонятно?" – написали поклонники.

"И эта туда же, ноги на стул, потом садись попой на ее грязь. Все уважение теряют", – возмутились пользователи сети.

"Единственная красавица из шоу-бизнеса. Все в меру", – оценили образ артистки подписчики.

"Наряд необычный, есть что-то вульгарное", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)