"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы

Украинский и российский телеведущий Андрей Бедняков 1 сентября на своей странице в Instagram обнародовал фотографии, на которых запечатлен с женой Анастасией Короткой на одесском пляже.
На первом снимке ведущий держится рукой за выпяченный живот жены.
"Хотим поделиться одной новостью", – шутя подписал он публикацию, вероятно, подразумевая, что его жена выглядит с такого ракурса беременной.
На втором фото Бедняков уже сам запечатлен с выпирающим животом.
"В Одессе очень вкусно кормят", – подписал он этот снимок, объясняя причину их с Короткой округлившихся животов.
"Тут явно животик не от объедания. Поздравляю!" – отреагировали на фото фолловеры, восприняв все всерьез.
"Начались догадки. Нет, ребята, это шутка", – отказался принимать поздравления ведущий.
"А я уже так обрадовалась", – расстроилась одна из подписчиц Беднякова.
"Поздравляю, у вас будет чебурек", – оценили шутку ведущего пользователи сети.
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Бедняков и Короткая – коллеги по проекту "Орел и решка". Они поженились в августе 2014 года в Киеве. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь.