"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы

Украинский и российский телеведущий Андрей Бедняков разместил в сети снимки, на которых они с женой Анастасией Короткой позируют, выпятив животы.

Бедянков: Нет, ребята, это шутка Фото: biedniakov / Instagram

Украинский и российский телеведущий Андрей Бедняков 1 сентября на своей странице в Instagram обнародовал фотографии, на которых запечатлен с женой Анастасией Короткой на одесском пляже.

На первом снимке ведущий держится рукой за выпяченный живот жены.

"Хотим поделиться одной новостью", – шутя подписал он публикацию, вероятно, подразумевая, что его жена выглядит с такого ракурса беременной.

На втором фото Бедняков уже сам запечатлен с выпирающим животом.

"В Одессе очень вкусно кормят", – подписал он этот снимок, объясняя причину их с Короткой округлившихся животов.

"Тут явно животик не от объедания. Поздравляю!" – отреагировали на фото фолловеры, восприняв все всерьез.

"Начались догадки. Нет, ребята, это шутка", – отказался принимать поздравления ведущий.

"А я уже так обрадовалась", – расстроилась одна из подписчиц Беднякова.

"Поздравляю, у вас будет чебурек", – оценили шутку ведущего пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хотим поделиться одной новостью ... Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov) 1 Сен 2020 в 4:42 PDT

Бедняков и Короткая – коллеги по проекту "Орел и решка". Они поженились в августе 2014 года в Киеве. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь.