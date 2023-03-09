  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта

"Прямые эфиры Фейгина и Арестовича очень популярны в интернете и, в большинстве своем, практически всегда занимают первые места в трендах YouTube. Особенно они популярны среди женской аудитории, и очередной их эфир к 8 Марта можно считать лучшим подарком для прекрасной половины человечества... Но довольно трудно выходить в прямой эфир, особенно если этот вечер ты пообещал провести с женой", – говорится в описании ролика.

По сюжету пародии Арестович объясняет Фейгину, что 8 Марта идет с женой в ресторан, но тот настаивает, чтобы его соведущий вышел в эфир. Он предлагает Арестовичу за две минуты сходить в ресторан и вернуться в эфир. Тот отказывается и уходит с женой на ужин.

Обиженный Фейгин в пародии проводит эфир один, напоминая постоянно зрителям, что у него миллионная аудитория. Позже Арестович все-таки выходит в эфир – "пока жена пошла припудрить носик".

"Хочу всех женщин поздравить с этим большим праздником. Я имею в виду свое появление в эфире. Я знаю, для многих женщин это всегда большой праздник. Ну и, конечно, с 8 Марта тоже поздравляю. Куда без него, и так далее, и так далее", – сказал Великий в образе Арестовича.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube