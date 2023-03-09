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09 марта, 2023
 
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"Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта

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Великий предстал в образах Фейгина и Арестовича
Великий предстал в образах Фейгина и Арестовича
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 8 Марта опубликовал ролик, в котором показал пародию на прямые эфиры блогера и юриста Марка Фейгина и бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Прямые эфиры Фейгина и Арестовича очень популярны в интернете и, в большинстве своем, практически всегда занимают первые места в трендах YouTube. Особенно они популярны среди женской аудитории, и очередной их эфир к 8 Марта можно считать лучшим подарком для прекрасной половины человечества... Но довольно трудно выходить в прямой эфир, особенно если этот вечер ты пообещал провести с женой", – говорится в описании ролика.

По сюжету пародии Арестович объясняет Фейгину, что 8 Марта идет с женой в ресторан, но тот настаивает, чтобы его соведущий вышел в эфир. Он предлагает Арестовичу за две минуты сходить в ресторан и вернуться в эфир. Тот отказывается и уходит с женой на ужин.

Обиженный Фейгин в пародии проводит эфир один, напоминая постоянно зрителям, что у него миллионная аудитория. Позже Арестович все-таки выходит в эфир – "пока жена пошла припудрить носик".

"Хочу всех женщин поздравить с этим большим праздником. Я имею в виду свое появление в эфире. Я знаю, для многих женщин это всегда большой праздник. Ну и, конечно, с 8 Марта тоже поздравляю. Куда без него, и так далее, и так далее", – сказал Великий в образе Арестовича.

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года, в студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Марк Фейгин, Алексей Арестович, советник, актер, пародия, Юрий Великий, блогер, ролик
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