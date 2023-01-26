  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю

Великий признался, что при подготовке пародии смотрел интервью три раза Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

В ролике Великий предстал в образах Дудя и Великого одновременно. По сценарию, Дудь обратился к Кучере с вопросом: "Зимой и летом одним цветом". На это "Кучера" начал отвечать, отходя от темы, рассказывая о своем знакомом, лыжах, родах своей жены, дойдя до загадки "Висит груша – нельзя скушать", Дудь в пародии Великого так и не дождался ответа на вопрос и покинул студию.

"Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" – закричал ему во след "Кучера".

Великий признался, что просмотрел интервью три раза.

"В общей сложности [смотрел интервью] около четырех дней. Первый раз – для всеобщего развития, второй раз – изучая Кучеру, третий – присматривался к Дудю", – признался юморист.

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