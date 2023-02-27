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27 февраля, 2023
 
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"Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео

 
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В видеоработе на песню "Правда" использованы кадры из фильма "Мирный 21"
В видеоработе на песню "Правда" использованы кадры из фильма "Мирный 21"
Фото предоставлено командой проекта "Мирный 21"

27 февраля вышел клип на песню "Правда", которая стала саундтреком к украинской военной экшн-драмк "Мирный-21", снятой украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым. Видеоработа опубликована на YouTube-канале компании-дистрибьютора Film.UA Group

Автором куплета и музыки является фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Текст песни написал украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан. Аранжировку для песни создал украинский композитор Усеин Бекиров.

В видеоработе использованы кадры из фильма, которые перекликаются с идеей и содержанием песни. Композиция звучит в финале фильма во время титров. 

ВИДЕО
Видео: FILM.UA Group / YouTube
Контекст:

Премьера фильма состоялась 22 февраля. Главные роли в нем исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Паша Ли и другие украинские актеры.

Лента рассказывает о событиях 2014 года, когда российские оккупанты начали вторжение в Луганскую область. "Бойцы луганского пограничного отряда не приняли сторону оккупантов и дали бой российским захватчикам, которые имели над украинцами преимущество не только по количеству личного состава, но и по военной технике. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21  это адрес квартала, где находился луганский пограничный отряд", – говорится в описании фильма.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Сергей Жадан, Бумбокс, фильм, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, Ахтем Сеитаблаев
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