  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео

Автором куплета и музыки является фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Текст песни написал украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан. Аранжировку для песни создал украинский композитор Усеин Бекиров.

В видеоработе использованы кадры из фильма, которые перекликаются с идеей и содержанием песни. Композиция звучит в финале фильма во время титров.

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Контекст:

Премьера фильма состоялась 22 февраля. Главные роли в нем исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Паша Ли и другие украинские актеры.

Лента рассказывает о событиях 2014 года, когда российские оккупанты начали вторжение в Луганскую область. "Бойцы луганского пограничного отряда не приняли сторону оккупантов и дали бой российским захватчикам, которые имели над украинцами преимущество не только по количеству личного состава, но и по военной технике. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 – это адрес квартала, где находился луганский пограничный отряд", – говорится в описании фильма.