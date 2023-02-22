"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе

"Это был последний концерт, который состоялся в Мариупольском драмтеатре. Но мы обязательно сыграем в восстановленном театре восстановленного Мариуполя. Борьба продолжается", – говорится в публикации.
Летом 2022 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону фронтмен группы Андрей Хлывнюк рассказал, что перед их концертом возле драмтеатра прошел митинг "за единую Украину, антивоенный, с флагами", на котором не было ни единого флага от каких-либо политических партий. "Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался, с кем мог, сказал два слова – что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт", – поделился воспоминаниями Хлывнюк.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.
Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.