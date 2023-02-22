"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе

"Это был последний концерт, который состоялся в Мариупольском драмтеатре. Но мы обязательно сыграем в восстановленном театре восстановленного Мариуполя. Борьба продолжается", – говорится в публикации.

Летом 2022 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону фронтмен группы Андрей Хлывнюк рассказал, что перед их концертом возле драмтеатра прошел митинг "за единую Украину, антивоенный, с флагами", на котором не было ни единого флага от каких-либо политических партий. "Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался, с кем мог, сказал два слова – что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт", – поделился воспоминаниями Хлывнюк.