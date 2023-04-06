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06 апреля, 2023
 
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Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео

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Представитель бренда отметил, что ролик является 3D-рендерингом
Представитель бренда отметил, что ролик является 3D-рендерингом
Скриншот:jacquemus / Instagram

Французский бренд Jacquemus 5 апреля на своей странице в Instagram разместил рекламный ролик, в котором гигантские сумки Le Bambino с пассажирами внутри ездят по автодорогам Парижа среди других машин.

В ролике также видны надписи на асфальте Bambino и Jacquemus. 

"Я думаю, что теперь мне нравится Париж", – говорится в описании к видео. 

Представитель бренда рассказал изданию Popsugar, что несмотря на реалистичность ролика, он является 3D-рендерингом. В компании отметили, что к сожалению, никто не сможет прокатиться внутри сумки Jacquemus.

Контекст:

Бренд Jacquemus основан в 2009 году французом Симоном Порт Жакмюсом. Компания специализируется на производстве миниатюрных аксессуаров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: реклама, Париж, мода и красота, ролик, стиль, аксессуары
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