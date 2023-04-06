Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео

В ролике также видны надписи на асфальте Bambino и Jacquemus.
"Я думаю, что теперь мне нравится Париж", – говорится в описании к видео.
Представитель бренда рассказал изданию Popsugar, что несмотря на реалистичность ролика, он является 3D-рендерингом. В компании отметили, что к сожалению, никто не сможет прокатиться внутри сумки Jacquemus.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бренд Jacquemus основан в 2009 году французом Симоном Порт Жакмюсом. Компания специализируется на производстве миниатюрных аксессуаров.