Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео

В ролике также видны надписи на асфальте Bambino и Jacquemus.

"Я думаю, что теперь мне нравится Париж", – говорится в описании к видео.

Представитель бренда рассказал изданию Popsugar, что несмотря на реалистичность ролика, он является 3D-рендерингом. В компании отметили, что к сожалению, никто не сможет прокатиться внутри сумки Jacquemus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)