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10 января, 2023
 
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"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах

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Вонг родилась в 1949 году в Нью-Йорке
Вонг родилась в 1949 году в Нью-Йорке
Фото: verawanggang / Instagram

73-летняя американский модельер свадебных платьев и бывшая фигуристка Вера Вонг 10 января в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в серебристых микро-шортах и черном топе.

Свой образ знаменитость дополнила жакетом с перьями на манжетах и туфлями на высоких каблуках.

Вонг отметила, что снимок было сделано во время отдыха в Майами.

"Прекрасная и элегантная", – восхитились в сети.

"Совершенство как обычно", – написали фолловеры.

Контекст:

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке.  В течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue. После нее главным редактором модного издания стала Анна Винтур.

Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.

Теги: модель, Вера Вонг
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