Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ

Причиной переноса премьерного показа фильма "Блондинка в законе 3" стали нерешенные организационные вопросы, пишет Variety.

Премьера третьей части фильма "Блондинка в законе" с участием американской актрисы Риз Уизерспун состоится 20 мая 2022 года. Об этом 21 октября сообщило издание Variety.

Ранее планировалось, что зрители увидят новый фильм о приключениях блондинки Эль Вудс в феврале 2021 года. Причиной переноса премьерного показа фильма, пишет издание, в том числе является то, что продюсеры еще не утвердили режиссера и не завершили кастинг актеров на основные роли.

Американский фильм режиссера Роберта Лукетича "Блондинка в законе" вышел на экраны в 2001 году. Роль умницы и красавицы Эль Вудс принесла актрисе Риз Уизерспун всемирную известность. В 2002 году фильм получил кинопремию "Золотой глобус", а Уизерспун победила в номинации "Лучшая женская роль".

Вторая часть фильма с Уизерспун в главной роли, снятая режиссером Чарльзом Эрманом-Верфелдом, вышла в 2003 году.

В мае 2020 года Уизерспун анонсировала съемки третьей части фильма. Актриса сообщила, что сценарий третьей части "Блондинки в законе" пишет американская писательница и комедийная актриса Минди Калинг. По сюжету героиня Уизерспун Эль Вудс займется политической карьерой.