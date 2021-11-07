"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки

Кроме балаклавы, певица приоделась в широкие серые джинсы и красный клетчатый пиджак.

В подписи к посту она предложила подписчикам назвать старые песни, которые бы они хотели услышать в ее новогоднем альбоме.

Фанаты активно предлагали свои варианты, а также обсудили и внешний вид певицы.

"Нереальные фото", – написала pandaxjerry.

"Презерватив не туда надела", – отметил sergiy.viktorovich.

Обратили подписчики также внимание на пластырь на руке у певицы. Отвечая на вопросы, что случилось, Jerry Heil сказала, что травмировалась на боксе.