Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2021
 
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"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки

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Jerry Heil получила травму руки
Jerry Heil получила травму руки
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 7 ноября в Instagram опубликовала несколько новых фото в красной балаклаве.

Кроме балаклавы, певица приоделась в широкие серые джинсы и красный клетчатый пиджак.

В подписи к посту она предложила подписчикам назвать старые песни, которые бы они хотели услышать в ее новогоднем альбоме.

Фанаты активно предлагали свои варианты, а также обсудили и внешний вид певицы.

"Нереальные фото", – написала pandaxjerry.

"Презерватив не туда надела", – отметил sergiy.viktorovich.

Обратили подписчики также внимание на пластырь на руке у певицы. Отвечая на вопросы, что случилось, Jerry Heil сказала, что травмировалась на боксе.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Теги: травма, певица, Jerry Heil
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