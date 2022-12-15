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15 декабря, 2022
 
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"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности

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Бенюк: Искусства без политики не бывает
Бенюк: Искусства без политики не бывает
Фото: Тарас Майстришин / Facebook

Украинский актер, руководитель Театра на Подоле и бывший нардеп от партии "Свобода" Богдан Бенюк в интервью, которое 13 декабря опубликовано на сайте "Украинской правды", прокомментировал свои политические амбиции.

"Собираетесь ли обратно в политику?" –  спросили у артиста.

"А я из нее никуда не уходил. Другое дело, что партия "Свобода", к которой я отношусь, сейчас воюет фактически вся. Прекращена политическая деятельность. Даст бог, закончится все – снова политическая деятельность начнется. Все знают, что я свободовец", –  заявил Бенюк.

На вопрос, будет ли он стремиться занять топовые политические должности, артист заявил, что не исключает этого.

"Мне комфортно здесь заниматься тем, чем я всегда занимался – искусством. Но искусства без политики не бывает. Как и спорта. Поэтому принадлежность к партии, которая всегда пропагандировала украинство, меня устраивает. Приходит момент, когда у тебя появляется шанс. Это как артисту роль приходит – должен быть готов. Можешь использовать – и пользу принесешь. Но как оно будет – все под богом ходим", –  подытожил он.

Контекст:

Бенюк в 1978 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Первым местом работы актера стал Киевский театр юного зрителя, с 1980 года Бенюк служил в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. 

В 1999 году вместе с украинским актером Анатолием Хостикоевым основал Театральную компанию "Бенюк и Хостикоев".

Кроме работы в театре, Бенюк снимается в кино, преподает в университете Карпенко-Карого.

В 2012–2014 годах он был народным депутатом от партии "Свобода". 

Теги: Богдан Бенюк, искусство, политика, актер, партия
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