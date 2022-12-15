"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности

"Собираетесь ли обратно в политику?" – спросили у артиста.
"А я из нее никуда не уходил. Другое дело, что партия "Свобода", к которой я отношусь, сейчас воюет фактически вся. Прекращена политическая деятельность. Даст бог, закончится все – снова политическая деятельность начнется. Все знают, что я свободовец", – заявил Бенюк.
На вопрос, будет ли он стремиться занять топовые политические должности, артист заявил, что не исключает этого.
"Мне комфортно здесь заниматься тем, чем я всегда занимался – искусством. Но искусства без политики не бывает. Как и спорта. Поэтому принадлежность к партии, которая всегда пропагандировала украинство, меня устраивает. Приходит момент, когда у тебя появляется шанс. Это как артисту роль приходит – должен быть готов. Можешь использовать – и пользу принесешь. Но как оно будет – все под богом ходим", – подытожил он.
Бенюк в 1978 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
Первым местом работы актера стал Киевский театр юного зрителя, с 1980 года Бенюк служил в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
В 1999 году вместе с украинским актером Анатолием Хостикоевым основал Театральную компанию "Бенюк и Хостикоев".
Кроме работы в театре, Бенюк снимается в кино, преподает в университете Карпенко-Карого.
В 2012–2014 годах он был народным депутатом от партии "Свобода".