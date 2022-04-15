"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну

"Они смогут очистить наше общество. Иначе мы снова погрузнем в этих медведчуковцах, во всяких вещах, которые будут тянуть нас обратно. А люди, прошедшие фронт, смогут очистить от этой падали, которая еще есть у нас", – заявил он.

По мнению Бенюка, у украинцев должно пойти на задний план ощущение сопереживания врагу.

"Не дай Бог, чтобы мы начали говорить: "Они несчастные неоперившиеся мальчики, которые ушли на войну. Что это дядя Путин виноват, а они сами не виноваты". Ничего подобного! Он пришел на эту территорию. Только ты его отпустишь – он потом манкуртом вернется к тебе злее. И будет еще больше совершать преступлений! Поэтому нам надо быть абсолютно жесткими в этом вопросе. Будущее наше закладывается в нас", – отметил актер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)