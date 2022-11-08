Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
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Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала

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Дочь Малахова назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после того, как умер ее отец
Дочь Малахова назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после того, как умер ее отец
Фото: Виталий Малахов / Facebook

Народный артист Украины Богдан Бенюк назначен художественным руководителем академического Театра на Подоле. Об этом 8 ноября сообщается на странице театра в Facebook.

Он заменит на этой должности режиссера Виталия Малахова, который умер 4 ноября 2021 года.

"У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса. Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он, настоящий Театр на Подоле", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/TeatrnaPodoli/posts/pfbid027gjwANEBHTN8Zk35Wi1aF8MFZsxtmvdLXnvk2WFedXdwbH9hHfu1jyMKTnZRsvDpl

Дочь Малахова, украинская актриса Дарья Малахова на своей странице в Facebook прокомментировала назначение Бенюка.

"Отныне Театр на Подоле возглавляет Бенюк. Актер с самыми высокими профессиональными стандартами, прекрасной репутацией в мировом театральном мире, единомышленник Малахова", – написала она. 

Актриса также назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после смерти отца.

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/pfbid0pqJy4VMGNojGzCmuN84DYETRvX9o6p98N3cJgd7cqY4e3RKJ7nY1v3MoQPJ7Fn4Ul

Контекст:

Бенюк в 1978 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Первым местом актера стал Киевский театр юного зрителя, с 1980 Бенюк служил в Национальном академическом драматическом театре имени Франко. 

В 1999 году вместе с украинским актером Анатолием Хостикоевым основал Театральную компанию "Бенюк и Хостикоев".

Кроме работы в театре, Бенюк снимается в кино.

Теги: Богдан Бенюк, Театр на Подоле, Даша Малахова, Виталий Малахов
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