Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала

Он заменит на этой должности режиссера Виталия Малахова, который умер 4 ноября 2021 года.
"У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса. Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он, настоящий Театр на Подоле", – говорится в сообщении.
Дочь Малахова, украинская актриса Дарья Малахова на своей странице в Facebook прокомментировала назначение Бенюка.
"Отныне Театр на Подоле возглавляет Бенюк. Актер с самыми высокими профессиональными стандартами, прекрасной репутацией в мировом театральном мире, единомышленник Малахова", – написала она.
Актриса также назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после смерти отца.
Бенюк в 1978 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.
Первым местом актера стал Киевский театр юного зрителя, с 1980 Бенюк служил в Национальном академическом драматическом театре имени Франко.
В 1999 году вместе с украинским актером Анатолием Хостикоевым основал Театральную компанию "Бенюк и Хостикоев".
Кроме работы в театре, Бенюк снимается в кино.