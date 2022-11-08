Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала

Дочь Малахова назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после того, как умер ее отец Фото: Виталий Малахов / Facebook

Он заменит на этой должности режиссера Виталия Малахова, который умер 4 ноября 2021 года.

"У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса. Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он, настоящий Театр на Подоле", – говорится в сообщении.

Дочь Малахова, украинская актриса Дарья Малахова на своей странице в Facebook прокомментировала назначение Бенюка.

"Отныне Театр на Подоле возглавляет Бенюк. Актер с самыми высокими профессиональными стандартами, прекрасной репутацией в мировом театральном мире, единомышленник Малахова", – написала она.

Актриса также назвала день назначения Бенюка худруком Театра на Подоле первым счастливым днем в своей жизни после смерти отца.