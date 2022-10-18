Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном

"Мой маленький", – подписала снимки артистка.
На первом фото Лука запечатлен после спуска с горки, а на втором позирует в кадре, сидя на шее у матери. Певица во время съемки была в черном костюме свободного кроя.
Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.