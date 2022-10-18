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18 октября, 2022
 
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Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном

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Приходько мать троих детей
Приходько – мать троих детей
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 18 октября опубликовала в Facebook снимки, на которых запечатлена во время прогулки со своим младшим сыном Лукой.

"Мой маленький", – подписала снимки артистка.

На первом фото Лука запечатлен после спуска с горки, а на втором позирует в кадре, сидя на шее у матери. Певица во время съемки была в черном костюме свободного кроя.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Ms5iy6NTpzopv3M3hXZmwpxCbHVnc3jdmYS9TsY1HKQmgmFL1AbrZfyZTioXuNwRl&id=100007430375089

Контекст:

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: дети, Анастасия Приходько, семья
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