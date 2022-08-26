Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2022
 
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"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме

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Приходько: К зиме готова, если что!
Приходько: К зиме готова, если что!
Фото: prykhodko_fan / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 25 августа на своей странице в Facebook показала консервацию, которую сделала сама.

"Сегодня целый день готовлю. Сделала на зиму 13 банок борщевой заправки, четыре банки ткемали из алычи и банку вяленых томатов. Первый раз в жизни я этим занимаюсь! К зиме готова, если что!" – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02c7zPe1YjF2o5i2ofpQ5bZdpHTPmRFzhP467ggSLobtp9cjtHx8xnkHZaRD64aNgul&id=100007430375089

Контекст:

После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: продукты, Анастасия Приходько, певица, консервация
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