"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме

"Сегодня целый день готовлю. Сделала на зиму 13 банок борщевой заправки, четыре банки ткемали из алычи и банку вяленых томатов. Первый раз в жизни я этим занимаюсь! К зиме готова, если что!" – написала она.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.