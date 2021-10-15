"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом

"Стилистические отголоски "сицилийской старушки" пришли в мой гардероб много лет назад, кажется, в середине 11-го класса. Но дело не в этом, а в том, что я люблю примерять на себя разные образы. Нет никакой надобности останавливаться на чем-то одном. Вот сегодня я ну совсем не бабушка", – написала она.

"Прикид – чисто постебаться", – написали фолловеры.

"Образ немного похож на советского хоккеиста", – заметили подписчики.

"Петушок – космос", – оценили головной убор жены шоумена пользователи сети.