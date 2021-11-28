"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием

На видео Вайкуле запечатлена в халате оверсайз, спортивных штанах и кроссовках.

"В моем рациона самая главная еда – это авокадо. И я решила посмотреть, как же оно растет. На земле, я все время думала. А, оказывается, на дереве", – рассказала она в ролике.

"Прикольный видон. Лайма, как будто потерпевшая с корабля, попала на остров и надела, что нашла. Зато авокадо кругом!" – написала valentina.semashko_.

"Самый модный наряд, глаз не оторвать", – отметила bauntytop.

"Ништячная вы, Лайма-джан!" – прокомментировала radimyha.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)