"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде

Певица отметила, что ролик был снят в Юрмале. Вайкуле запечатлена на видео в красной ветровке, черных брюках и сапогах.

"У нас ввели комендантский час. Поэтому только "велики" и только до 19.00. Вакцинируйтесь, друзья", – обратилась к подписчикам артистка.

"Вечно молодая и в форме", – оценили видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)