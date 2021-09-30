  "Я была очень богатым, очень довольным человеком". Вайкуле рассказала о своих заработках в ночном баре

"Мы пели фирменную музыку. Я была очень богатой, у меня было три зарплаты – я получала около 1 тыс [советских] руб. Машина стоила пять, чтобы понимать. Ну и самое главное, что на вечере, вернее за ночь, я зарабатывала. Я была очень богатым, очень довольным человеком, который не хотел ничего больше, чем я уже имела", – рассказала артистка, вспоминая прошлое.

Вайкуле призналась, что в то время "не пила и не курила".

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube