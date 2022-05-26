Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины

Принц Чарльз во время визита пообщался как с волонтерами, которые оказывают помощь беженцам из Украины, так и с украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину.
Принца Чарльза сопровождала хранительница румынской короны, принцесса Маргарет.
ВВС отмечает, что во время визита принц Чарльз "решительно осудил войну, раскритиковав жесткую агрессию против Украины".
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 мая принц Чарльз вместе с женой, герцогиней Корнуольской Камиллой встретились в Оттаве (Канада) с представителями украинской общины и получили в подарок по поручению украинского президента Владимира Зеленского марку "Укрпошти" с российским военным кораблем, который был отправлен украинским пограничником "на х...й".
В Румынию после полномасштабного вторжения России в Украину переехало около 1 млн беженцев из Украины.