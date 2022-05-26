Бульвар Шоубиз
 
26 мая, 2022
 
Новости

Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принц Чарльз общался с волонтерами и украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину
Принц Чарльз общался с волонтерами и украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину
Фото: ЕРА

Британский принц Чарльз посетил центр Romexpo, созданный властями Румынии для беженцев из Украины в Бухаресте. Об этом 25 мая сообщается на странице принца Чарльза в Instagram.

Принц Чарльз во время визита пообщался как с волонтерами, которые оказывают помощь беженцам из Украины, так и с украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину. 

Принца Чарльза сопровождала хранительница румынской короны, принцесса Маргарет.

ВВС отмечает, что во время визита принц Чарльз "решительно осудил войну, раскритиковав жесткую агрессию против Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 мая принц Чарльз вместе с женой, герцогиней Корнуольской Камиллой встретились в Оттаве (Канада) с представителями украинской общины и получили в подарок по поручению украинского президента Владимира Зеленского марку "Укрпошти" с российским военным кораблем, который был отправлен украинским пограничником "на х...й". 

В Румынию после полномасштабного вторжения России в Украину переехало около 1 млн беженцев из Украины.

Теги: Румыния, помощь, принц Чарльз, война России против Украины, герцогиня Корнуольская Камилла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 