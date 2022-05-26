Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины

Принц Чарльз общался с волонтерами и украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину Фото: ЕРА

Принц Чарльз во время визита пообщался как с волонтерами, которые оказывают помощь беженцам из Украины, так и с украинцами, которые вынуждены были покинуть свои дома после нападения РФ на Украину.

Принца Чарльза сопровождала хранительница румынской короны, принцесса Маргарет.

ВВС отмечает, что во время визита принц Чарльз "решительно осудил войну, раскритиковав жесткую агрессию против Украины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

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