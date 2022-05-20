Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником

"Большая честь от имени президента Украины и украинского народа передать подарок его высочеству принцу Чарльзу известную марку "Укрпошти" о российском военном корабле. Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку наших партнеров. В то время, как храбрые украинские военные защищают наш дом – Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде, Великобритании и других странах Содружества", – подписала она снимки, поблагодарив Великобританию, Канаду и страны Содружества наций за поддержку в противостоянии российской агрессии.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все". Она будет выпущена 23 мая.