Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости

Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ковалив: Большая честь от имени президента Украины и украинского народа передать подарок принцу Чарльзу
Ковалив: Большая честь от имени президента Украины и украинского народа передать подарок принцу Чарльзу
Фото: Yuliya Kovaliv / Facebook

Британский принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла во время визита в Оттаву (Канада) встретились с представителями украинской общины и украинскими дипломатами. В подарок от имени президента Украины Владимира Зеленского британский принц и его жена получили марку "Укрпошти" с российским военным кораблем, который был отправлен украинским пограничником "на х..й". Об этом 19 мая в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, опубликовав соответствующие фото.

"Большая честь от имени президента Украины и украинского народа передать подарок его высочеству принцу Чарльзу известную марку "Укрпошти" о российском военном корабле. Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку наших партнеров. В то время, как храбрые украинские военные защищают наш дом – Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде, Великобритании и других странах Содружества", – подписала она снимки, поблагодарив Великобританию, Канаду и страны Содружества наций за поддержку в противостоянии российской агрессии. 

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все". Она будет выпущена 23 мая.

Теги: принц Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 