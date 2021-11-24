  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео

Перед тем как посетить исследовательский центр, Чарльз пообщался с владельцами киосков на Кембриджском рынке, а также обменялся репликами с покупателями.
Также старший сын королевы Великобритании Елизаветы II пообщался с людьми, которые собрались на площади и находились за ограждением. На видео можно заметить, что большую часть из них составляли молодые люди, вероятно студенты Хомертон-колледжа.
"Разве вам сейчас не надо быть на лекциях?" – спросил у них принц Чарльз.
Принц Уэльский Чарльз родился в 1948 году. Он – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Чарльз – наследник британского престола, он является первым в очереди на британский престол.