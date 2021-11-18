Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
Новости

73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Принц Чарльз о здоровье Елизаветы II: Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше
Принц Чарльз о здоровье Елизаветы II: Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше
Фото: theroyalfamily / Instagram

73-летний британский принц Чарльз во время визита в Иорданию пообщался с журналистами, в том числе ответив на вопрос о самочувствии своей 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II. Запись разговора опубликована 17 ноября на YouTube-канале The Royal Family Channel.

По словам принца Чарльза, с Елизаветой II "все в порядке".

"Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше. Даже в 73 года это достаточно плохо", – с улыбкой добавил он, намекая на свой возраст.

ВИДЕО
Видео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:

20 октября этого года врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку в Северную Ирландию. В тот же день королева провела ночь в больнице.

29 октября 2021 года медики рекомендовали Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели. 14 ноября стало известно, что Елизавета II пропустит предстоящие мероприятия из-за проблем со спиной. в Букингемском дворце сообщили, что королева растянула спину. Однако 17 ноября на странице Букингемского дворца в Instagram были размещены свежие снимки королевы, сделанные во время официального мероприятия в Виндзорском замке.

Ранее Елизавета IІ отказалась принимать премию "Старушка года". "Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – процитировала пресс-служба слова Елизаветы IІ.

Теги: Великобритания, здоровье, королева Елизавета II, принц Чарльз, Иордания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS