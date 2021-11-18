  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II

По словам принца Чарльза, с Елизаветой II "все в порядке".

"Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше. Даже в 73 года это достаточно плохо", – с улыбкой добавил он, намекая на свой возраст.

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Контекст:

20 октября этого года врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку в Северную Ирландию. В тот же день королева провела ночь в больнице.

29 октября 2021 года медики рекомендовали Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели. 14 ноября стало известно, что Елизавета II пропустит предстоящие мероприятия из-за проблем со спиной. в Букингемском дворце сообщили, что королева растянула спину. Однако 17 ноября на странице Букингемского дворца в Instagram были размещены свежие снимки королевы, сделанные во время официального мероприятия в Виндзорском замке.

Ранее Елизавета IІ отказалась принимать премию "Старушка года". "Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – процитировала пресс-служба слова Елизаветы IІ.