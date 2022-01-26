"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью

Фото Конора Макгрегора менее чем за час после появления в соцсети собрало 200 тыс. лайков Фото: thenotoriousmma / Instagram

В кадре 33-летний Макгрегор позирует в серых брюках и жилете, а его образ дополнили шарф и берет. Кройя, которой 2 января исполнилось три года, позирует в красном пальто, красном платье и синих лаковых туфлях. На снимке она улыбается, глядя в зеркало.

"Мы – Ирландия", – подписал он публикацию, которая менее чем за час после появления в соцсети собрала 200 тыс. лайков.

"Ой, как мило", – отметил chancex_init.

"Принцесса и король", – написал пользователь mba.mcgregor.

"Папина девочка", – прокомментировала 1charlene.dunnex.

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