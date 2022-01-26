Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2022
 
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"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью

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Фото Конора Макгрегора менее чем за час после появления в соцсети собрало 200 тыс. лайков
Фото Конора Макгрегора менее чем за час после появления в соцсети собрало 200 тыс. лайков
Фото: thenotoriousmma / Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 26 января на своей странице в Instagram опубликовал селфи-фото, на котором он запечатлен вместе с трехлетней дочерью Кройей.

В кадре 33-летний Макгрегор позирует в серых брюках и жилете, а его образ дополнили шарф и берет. Кройя, которой 2 января исполнилось три года, позирует в красном пальто, красном платье и синих лаковых туфлях. На снимке она улыбается, глядя в зеркало.

"Мы – Ирландия", – подписал он публикацию, которая менее чем за час после появления в соцсети собрала 200 тыс. лайков.

"Ой, как мило", – отметил chancex_init.

"Принцесса и король", – написал пользователь mba.mcgregor.

"Папина девочка", – прокомментировала 1charlene.dunnex.

Контекст:

Конор Макгрегор родился 14 июля 1988 года в Дублине (Ирландия). На сегодняшний день он занимает девятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

С 2008 года Макгрегор находится в отношениях со своей невестой – 34-летней ирландской актрисой Ди Дэвлин. У пары трое детей: сын Конор (2017), дочь Кройя (2019) и сын Риан (2021).

Теги: Ирландия, дети, платье, селфи, принцесса, Конор Макгрегор, девочка
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