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Боец смешанных единоборств Макгрегор после возвращения в UFC нокаутировал Серроне за 40 секунд

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

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Макгрегор провел первый бой с октября 2018-го
Макгрегор провел первый бой с октября 2018-го
Фото: EPA

Ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор в ночь на 19 января на турнире UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе, победил американца Дональда Серроне, сообщает официальный сайт UFC.

Бой длился 40 секунд. Ирландец сначала нанес несколько ударов плечом, а после точного удара ногой добил соперника.

Это был первый бой Макгрегора с октября 2018 года, когда тот проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В марте 2019-го ирландец огласил о завершении карьеры в MMA, но в начале апреля вернулся в спорт.

За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22 из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.

Для Серроне это был 50-й бой в MMA и 14-е поражение, американец побеждал своих соперников в 36 случаях.

Теги: спорт, Конор Макгрегор, MMA
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