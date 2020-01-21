Макгрегор заработал примерно по $2 млн за каждую секунду боя с Серроне

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заработал $78 млн за бой против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

Макгрегор провел первый бой с октября 2018-го Фото: EPA

Ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор получил за бой против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе, $78 млн, пишет Ladbible.

Бой длился около 40 секунд, после чего ирландец победил нокаутом. Таким образом Макгрегор заработал приблизительно по $2 млн за каждую секунду поединка.

Это был первый бой Макгрегора с октября 2018 года, когда тот проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В марте 2019-го ирландец огласил о завершении карьеры в MMA, но в начале апреля вернулся в спорт.

За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22 из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.

Для Серроне это был 50-й бой в MMA и 14-е поражение, американец побеждал своих соперников в 36 случаях.