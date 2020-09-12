Макгрегора арестовали на Корсике за непристойное обнажение

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор оказался в полицейском участке после инцидента в баре на французском острове Корсика. На него подали жалобу в связи с попыткой сексуального насилия.

У Макгрегора возникли неприятности во время отдыха на Корсике Фото: thenotoriousmma / Instagram

Во Франции взяли под стражу знаменитого ирландского бойца смешанных боевых искусств (MMA) Конора Макгрегора, сообщает 12 сентября Le Parisien.

10 сентября на него подали жалобу, в которой говорилось о попытке сексуального нападения и непристойном обнажении, сообщили в прокуратуре города Бастия на острове Корсика.

Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что он произошел в ночь на 7 сентября, когда Макгрегор отдыхал в одном из баров. Издание выяснило, что спортсмен употреблял алкоголь.

По информации Le Parisien, после предварительных слушаний Макгрегора отпустили из полицейского участка, но разбирательство не окончено.

The Sun пишет, что ирландец во время отдыха на Корсике занимался физподготовкой, его видели бегающим по дорогам острова. Вместе с Макгрегором во Францию отправилась его невеста Ди Девлин.

В марте 2019 года ирландец огласил о завершении карьеры в MMA, но затем вернулся в спорт. В январе 2020-го Макгрегор победил американца Дональда Серроне в Лас-Вегасе, после чего вновь объявил об уходе.

За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22 из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.