Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога

"Их королевские высочества великий герцог и великая княгиня рады объявить о помолвке их дочери, ее королевского высочества принцессы Александры, с Николя Багори", — говорится в заявлении двора.

Свадьба состоится весной. Также в заявлении немного рассказали о биографии жениха. Николя Багори вырос во Франции. Он изучал политологию и классику, а сегодня работает в социальных и культурных проектах.

Вместе с заявлением был опубликован официальный портрет принцессы Александры и Николя, на котором можно рассмотреть обручальное кольцо принцессы: золотая полоса, инкрустированная бриллиантами и цветными драгоценными камнями.