Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Пришло время раскрыть правду. Сердце разрывается". Дорофеева сделала заявление о закулисье своих концертов

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Дорофеева: Если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива
Дорофеева: Если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева хотела бы, чтобы поклонники на концертах дарили ей вместо цветов носки. Об этом она написала 2 ноября в Instagram.

"Пришло время раскрыть страшную правду и рассказать, что происходит с подаренными цветами после концерта. В туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Поэтому артисты забирают в отель максимум пару букетов", – рассказала артистка.

По словам Дорофеевой, оставшиеся букеты она раздаривает официантам, персоналу в отеле, работникам концертной площадки.

"В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь. Бывает, после концерта остаюсь в пустом зале, собираю все-все цветы и фотографируюсь. Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь забрать домой. Несмотря на их количество, цветы для меня всегда яркое впечатление. Но если бы вместо букетов зрители дарили мне носки, я была бы очень счастлива", – написала артистка.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В 2015 году Дорофеева вышла замуж за певца Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у супругов нет.

Теги: концерт, цветы, Надя Дорофеева, певица
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