"Пришло время раскрыть правду. Сердце разрывается". Дорофеева сделала заявление о закулисье своих концертов

Дорофеева: Если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива Фото: nadya.do.do / Instagram

"Пришло время раскрыть страшную правду и рассказать, что происходит с подаренными цветами после концерта. В туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Поэтому артисты забирают в отель максимум пару букетов", – рассказала артистка.

По словам Дорофеевой, оставшиеся букеты она раздаривает официантам, персоналу в отеле, работникам концертной площадки.

"В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь. Бывает, после концерта остаюсь в пустом зале, собираю все-все цветы и фотографируюсь. Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь забрать домой. Несмотря на их количество, цветы для меня всегда яркое впечатление. Но если бы вместо букетов зрители дарили мне носки, я была бы очень счастлива", – написала артистка.

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