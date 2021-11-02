"Пришло время раскрыть правду. Сердце разрывается". Дорофеева сделала заявление о закулисье своих концертов

"Пришло время раскрыть страшную правду и рассказать, что происходит с подаренными цветами после концерта. В туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Поэтому артисты забирают в отель максимум пару букетов", – рассказала артистка.
По словам Дорофеевой, оставшиеся букеты она раздаривает официантам, персоналу в отеле, работникам концертной площадки.
"В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь. Бывает, после концерта остаюсь в пустом зале, собираю все-все цветы и фотографируюсь. Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь забрать домой. Несмотря на их количество, цветы для меня всегда яркое впечатление. Но если бы вместо букетов зрители дарили мне носки, я была бы очень счастлива", – написала артистка.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
В 2015 году Дорофеева вышла замуж за певца Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у супругов нет.