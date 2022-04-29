  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы

"Немного развеселю. Люди присылают все от чистого сердца, но иногда, мы понимаем, они присылают, чтобы прислать. И вот мне подружки из Львова, которые на волонтерке работают, говорят: "Слушай, прислали огромную коробку. Огромную! Мы так обрадовались. Открываем – а там свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" – рассказала артистка.

По словам Зюбиной, еще одна посылка пришла с галстуками.

"Мне говорят: "А куда их? Сверху на "броники", или что?" Я говорю: "Ну, чтобы [президента РФ Владимира] Путина повесить". Она [подруга] говорит: "Я им, в Италию, так и сказала: "Этими галстуками у нас в "дурке" только буйных привязывают – вот так, за руки". Я говорю: "Ты возьми себе и мне эти галстуки, пусть у нас будут, потому что неизвестно, какими буйными мы будем после войны, так что они нам еще понадобятся", – отметила Зюбина.

Комментарий артистки прозвучал на 38-й минуте интервью.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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