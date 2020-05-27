"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении

Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что за один раз потратил на покупку продуктов порядка 12 тыс. руб. (около 4,5 тыс. грн).

71-летний российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что не жалуется на ухудшение финансового положения в связи с введенным карантином. Об этом он сообщил в интервью изданию "Собеседник".

По словам дрессировщика, за один раз он потратил на покупку продуктов порядка 12 тыс. руб. (примерно 4,5 тыс. грн. – "ГОРДОН").

Комментируя жалобы коллег на бедственное положение, Куклачев заметил, что многим людям сейчас "вообще нечего кушать".

"Пусть звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! А то берут огромные деньги за выступления, а сами мозги людям пудрят!" – подытожил он.

Ранее на финансовые трудности пожаловался муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан.

В свою очередь лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров высмеял позицию музыкального продюсера Иосифа Пригожина, заявившего, что положение российского шоу-бизнеса во время карантина стало чудовищным.



