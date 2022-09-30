Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу

По словам Завадюка, проект "обязательно вернется в эфир".

"Но после победы. В нашей стране появилось большое количество новых мужественных героев, и их нужно показывать чаще. Я очень скучаю по этому проекту, ведь он всегда дарит ощущение праздника, который к нам, конечно, еще вернется", – сказала Завадюк.

Контекст:

"Танцы со звездами" – украинская версия международного телевизионного проекта, начатого в Великобритании в 2004 году на телеканале BBC под названием Strictly Come Dancing.

Съемки нового, 13-го сезона шоу должны были начаться осенью 2022 года, но из-за нападения РФ на Украину были отменены.