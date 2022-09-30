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01 октября, 2022
 
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Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу

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По словам Завадюка, cъемки нового проекта начнутся после победы Украины над российскими оккупантами
По словам Завадюка, cъемки нового проекта начнутся после победы Украины над российскими оккупантами
Фото: Танці з зірками / Facebook

Продюсер шоу "Танцы сор звездами" на "1+1" Владимир Завадюк 30 сентября в интервью "КП в Украине" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона этого шоу.

По словам Завадюка, проект "обязательно вернется в эфир".

"Но после победы. В нашей стране появилось большое количество новых мужественных героев, и их нужно показывать чаще. Я очень скучаю по этому проекту, ведь он всегда дарит ощущение праздника, который к нам, конечно, еще вернется",  сказала Завадюк.

Контекст:

"Танцы со звездами" –  украинская версия международного телевизионного проекта, начатого в Великобритании в 2004 году на телеканале BBC под названием Strictly Come Dancing.

Съемки нового, 13-го сезона шоу должны были начаться осенью 2022 года, но из-за нападения РФ на Украину были отменены.

Теги: война России против Украины, Танцы со звездами, Владимир Завадюк
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