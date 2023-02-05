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05 февраля, 2023
 
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"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании

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По словам Созанской, россиянка сперва ответила им пренебрежительно, а после напала на ее подругу
По словам Созанской, россиянка сперва ответила им пренебрежительно, а после напала на ее подругу
Фото: monika_sozanska / Instagram

На отдыхе в Таиланде россиянка напала на туристку из Великобритании, откусив ей фалангу среднего пальца. О происшествии 2 февраля сообщил британский таблоид Mirror, ссылаясь на заявление подруги потерпевшей, польской фехтовальщицы Моники Созанской, которая стала свидетельницей случившегося. Таблоид также разместил на своем сайте фото травмированной руки.

По словам Созанской, заметив свободный лежак рядом с молодой парой, они попросили разрешение его взять, но услышали пренебрежительный ответ.

После того как сотрудник пляжного клуба вмешался в спор и предоставил свободный лежак, женщина набросилась на подругу Созанской.

Фехтовальщица подчеркнула, что она была русской. Во время драки россиянка откусила подруге Созанской фалангу среднего пальца, после чего улыбнулась.

Собеседница издания отметила, что происходящее напоминало фильм ужасов. После этого пара попыталась сбежать, но их остановила полиция. Выяснилось, что у россиянки с собой не было паспорта, а только его копия, поэтому ей разрешили вернуться за документом в отель. Воспользовавшись этим, россиянка со своим спутником сбежала в Малайзию.

Созанская рассказала, что после случившегося ее подруга была госпитализирована. Медики пытаются спасти палец.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Таиланд, Малайзия, скандал, травма
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