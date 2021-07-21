Прокрастинация: почему мы откладываем дела и что с этим делать

Это чаще всего обусловлено тем, что задача кажется слишком ответственной и трудоемкой.

Прокрастинация вызывает угрызения совести, укоры и тревожность. Они связаны с осознанием, что время потеряно, а результата нет. При этом прокрастинирующий может чувствовать себя подавленным и так и не приступить к действиям.

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Причиной постоянной нерешительности может быть и боязнь ошибиться. Перфекционисты чаще всего могут откладывать дела на потом, считая, что пока имеют недостаточно знаний и навыков или не знают, в каком именно варианте реализация планов будет идеальнее.

Иногда человек не может настроиться на рабочий лад и постоянно отвлекается по мелочам, рассматривая забавные картинки в интернете, бесконечно отвлекаясь на сериалы и социальные сети. Если это действительно становится проблемой, следует на время, отведенное для работы, заблокировать лишние сайты. Нужно взять за правило заходить в соцсети только с гаджетов и в нерабочее время.

Для того чтобы разорвать вереницу откладывания дел и сдвинуться с мертвой точки, нужно разложить объем грядущей работы по пунктам. Начало большого дела может стартовать с малого. Знания можно пополнять и в процессе работы. А, возможно, окажется, что вы ошибались, занижая собственную самооценку, и уже являетесь профессионалом.

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Необходимо настроить себя на решительный лад и отказаться от слишком долгого настраивания на работу. Если что-то пойдет не так, можно будет внести коррективы уже в процессе активной деятельности.

Если человек всю жизнь откладывает реализацию своей мечты, толчком к ее осуществлению может стать осознание того, что жизнь конечна. Стоит дать себе право на реализацию и даже на ошибку. Нужно побороть страх неудач, ведь они – это бесценный опыт.

Если прокрастинация касается неприятных, но необходимых дел, можно мотивировать себя вознаграждением. Например, решить, что после того, как закончите рутинный процесс или визит, сопровождающийся волнением и дискомфортом, вы отправитесь в ресторан и закажете любимое блюдо, купите обновку или встретитесь с друзьями.