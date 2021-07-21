Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2021
 
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Прокрастинация: почему мы откладываем дела и что с этим делать

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Прокрастинация вызывает угрызения совести, укоры и тревожность
Прокрастинация вызывает угрызения совести, укоры и тревожность
Фото: depositphotos.com

Прокрастинацией называют постоянное откладывание дел на будущее. При этом человек осознает, что ему придется сделать запланированное, но никак не может приступить.

Это чаще всего обусловлено тем, что задача кажется слишком ответственной и трудоемкой.

Прокрастинация вызывает угрызения совести, укоры и тревожность. Они связаны с осознанием, что время потеряно, а результата нет. При этом прокрастинирующий может чувствовать себя подавленным и так и не приступить к действиям.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Причиной постоянной нерешительности может быть и боязнь ошибиться. Перфекционисты чаще всего могут откладывать дела на потом, считая, что пока имеют недостаточно знаний и навыков или не знают, в каком именно варианте реализация планов будет идеальнее.

Иногда человек не может настроиться на рабочий лад и постоянно отвлекается по мелочам, рассматривая забавные картинки в интернете, бесконечно отвлекаясь на сериалы и социальные сети. Если это действительно становится проблемой, следует на время, отведенное для работы, заблокировать лишние сайты. Нужно взять за правило заходить в соцсети только с гаджетов и в нерабочее время.

Для того чтобы разорвать вереницу откладывания дел и сдвинуться с мертвой точки, нужно разложить объем грядущей работы по пунктам. Начало большого дела может стартовать с малого. Знания можно пополнять и в процессе работы. А, возможно, окажется, что вы ошибались, занижая собственную самооценку, и уже являетесь профессионалом. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Необходимо настроить себя на решительный лад и отказаться от слишком долгого настраивания на работу. Если что-то пойдет не так, можно будет внести коррективы уже в процессе активной деятельности.

Если человек всю жизнь откладывает реализацию своей мечты, толчком к ее осуществлению может стать осознание того, что жизнь конечна. Стоит дать себе право на реализацию и даже на ошибку. Нужно побороть страх неудач, ведь они – это бесценный опыт.

Если прокрастинация касается неприятных, но необходимых дел, можно мотивировать себя вознаграждением. Например, решить, что после того, как закончите рутинный процесс или визит, сопровождающийся волнением и дискомфортом, вы отправитесь в ресторан и закажете любимое блюдо, купите обновку или встретитесь с друзьями.

Теги: психология, деятельность, прокрастинация
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