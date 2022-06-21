"Пропуск за границу". Решетник официально стал многодетным отцом и показал удостоверение. В сети отреагировали

"Теперь официально", – подписал он снимок. Ведущий добавил, что мечтает, чтобы все семьи в Украине были многодетными.
"Пропуск за границу. Хоть какая-то льгота", – отреагировали на публикацию в сети, вероятно, подразумевая, что во время военного положения многодетными мужчинам разрешается выезжать из страны.
"Теперь за границу", – написали в комментариях.
"Поздравляю! Думаю, будет продолжение", – поддержали ведущего фолловеры.
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Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.