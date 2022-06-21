"Пропуск за границу". Решетник официально стал многодетным отцом и показал удостоверение. В сети отреагировали

"Теперь официально", – подписал он снимок. Ведущий добавил, что мечтает, чтобы все семьи в Украине были многодетными.

"Пропуск за границу. Хоть какая-то льгота", – отреагировали на публикацию в сети, вероятно, подразумевая, что во время военного положения многодетными мужчинам разрешается выезжать из страны.

"Теперь за границу", – написали в комментариях.

"Поздравляю! Думаю, будет продолжение", – поддержали ведущего фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)