Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок

"Окончательно убедился, что мы должны меньше следить за информационными потоками, новостями – они отвлекают нас от жизни, демотивируют, расслабляют, вытягивают энергию, часто опустошают. Следует, наконец, перестать быть военно-политическими экспертами, если вы этим не занимаетесь профессионально", – заявил он.
Решетник призвал направлять всю энергию на свое настоящее – работать, помогать армии, планировать жизнь своих семей исходя из мысли, что, возможно, война не закончится завтра, как бы всем этого хотелось.
"Просто поймите, что Украина победит, и точка! И наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок. Пора идти до конца, если не сейчас – то никогда! Поэтому призываю вас самоотверженно работать – каждый в своей отрасли, – платить налоги, быть оптимистами, покорять, завоевывать и никогда не терять веру!" – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также другие проекты на этом канале.
Вместе с женой, телеведущей Кристиной Тымчук, он воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Решетник с семьей остается в Украине.