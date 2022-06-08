Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок

"Окончательно убедился, что мы должны меньше следить за информационными потоками, новостями – они отвлекают нас от жизни, демотивируют, расслабляют, вытягивают энергию, часто опустошают. Следует, наконец, перестать быть военно-политическими экспертами, если вы этим не занимаетесь профессионально", – заявил он.

Решетник призвал направлять всю энергию на свое настоящее – работать, помогать армии, планировать жизнь своих семей исходя из мысли, что, возможно, война не закончится завтра, как бы всем этого хотелось.

"Просто поймите, что Украина победит, и точка! И наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок. Пора идти до конца, если не сейчас – то никогда! Поэтому призываю вас самоотверженно работать – каждый в своей отрасли, – платить налоги, быть оптимистами, покорять, завоевывать и никогда не терять веру!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Война России против Украины. Главное (обновляется)