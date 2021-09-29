Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2021
 
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"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации

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Гузеева: Я заболела этой гадостью, а кто застрахован?
Гузеева: Я заболела этой гадостью, а кто застрахован?
Фото: _larisa_guzeeva_ / Instagram

62-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева 29 сентября в Instagram впервые прокомментировала причину своей госпитализации – уже несколько дней она находится на лечении в одной из московских больниц.

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", – написала артистка, вероятно, подразумевая, что заразилась коронавирусом.


Контекст:

27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице – у нее выявили воспалительный процесс и признаки повреждения почек. Сама артистка не комментировала госпитализацию. 

За несколько дней до этого артистка показывала в микроблоге, как отдыхает в оккупированном РФ Крыму и купается в ледяной воде для того, чтобы похудеть.

Гузеева внесена в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

22 сентября в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Гузеева заявила, что является "ватницей и крымнашисткой".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Теги: здоровье, Лариса Гузеева, актриса
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