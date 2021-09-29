"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", – написала артистка, вероятно, подразумевая, что заразилась коронавирусом.

Контекст:

27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице – у нее выявили воспалительный процесс и признаки повреждения почек. Сама артистка не комментировала госпитализацию.

За несколько дней до этого артистка показывала в микроблоге, как отдыхает в оккупированном РФ Крыму и купается в ледяной воде для того, чтобы похудеть.

Гузеева внесена в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

22 сентября в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Гузеева заявила, что является "ватницей и крымнашисткой".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.