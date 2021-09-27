"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму

24 сентября Гузеева разместила в Instagram пост, на котором запечатлена плавающей в одежде в море.

"Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", – писала артистка.

В публикации российского издания отмечается, что Гузеева таким образом "могла застудить почки", так как "подобный удар по организму не мог пройти бесследно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)