"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму

24 сентября Гузеева разместила в Instagram пост, на котором запечатлена плавающей в одежде в море.
"Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", – писала артистка.
В публикации российского издания отмечается, что Гузеева таким образом "могла застудить почки", так как "подобный удар по организму не мог пройти бесследно".
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27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице – у нее выявили воспалительный процесс и признаки повреждения почек. Сама артистка не комментирует госпитализацию.
Лариса Гузеева родилась в 1959 году в Оренбургской области. В 1984 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ).
В том же году дебютировала в кино в главной роли в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".
С 2008 года работает телеведущей на "Первом канале" в программе "Давай поженимся!".
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.