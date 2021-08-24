"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове

Сначала она показала видео, как в концертном костюме и в макияже готовится к выходу на концерт в Харькове, а спустя два часа – как сидит в футболке без макияжа и плачет.

"Все хорошо, просто чуть устала", – подписала видео 34-летняя певица.

Харьков – предпоследний город, в котором Каменских выступила в рамках своего августовского гастрольного тура. 24 августа она вышла на сцену в Могилеве-Подольском.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram