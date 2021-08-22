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22 августа, 2021
 
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"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета

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Каменских сообщила, что летит на фестиваль "Черноморские игры"
Каменских сообщила, что летит на фестиваль "Черноморские игры"
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, 22 августа опубликовала в Instagram снимки с аэродрома.

На одном из них певица изображена на фоне самолета, а на втором – сидит рядом с пилотом в кабине.

"Это просто суперофигенный гастрольный тур. Каждый день концерты, новые города и тысячи сердец, которые бьются в унисон!" – написала она.

Певица добавила, что летит на фестиваль "Черноморские игры".

"Сколько в тебе жизнелюбия, обожаю тебя", – прокомментировала пост anna_so.kolovskaia.

"Солнечная", – написала natali6_8.

Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске Херсонской области с 20-го по 22 августа.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: аэродром, концерт, Скадовск, Настя Каменских, певица, фото, певица NK, Черноморские игры
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