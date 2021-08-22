"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета

На одном из них певица изображена на фоне самолета, а на втором – сидит рядом с пилотом в кабине.

"Это просто суперофигенный гастрольный тур. Каждый день концерты, новые города и тысячи сердец, которые бьются в унисон!" – написала она.

Певица добавила, что летит на фестиваль "Черноморские игры".

"Сколько в тебе жизнелюбия, обожаю тебя", – прокомментировала пост anna_so.kolovskaia.

"Солнечная", – написала natali6_8.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске Херсонской области с 20-го по 22 августа.