"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета

На одном из них певица изображена на фоне самолета, а на втором – сидит рядом с пилотом в кабине.
"Это просто суперофигенный гастрольный тур. Каждый день концерты, новые города и тысячи сердец, которые бьются в унисон!" – написала она.
Певица добавила, что летит на фестиваль "Черноморские игры".
"Сколько в тебе жизнелюбия, обожаю тебя", – прокомментировала пост anna_so.kolovskaia.
"Солнечная", – написала natali6_8.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске Херсонской области с 20-го по 22 августа.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.