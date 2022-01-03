"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем

На фото Алсу в голубом брючном костюме изображена в обнимку с мужем, российским бизнесменом Яном Абрамовым, а их дочери расположились слева и справа от матери с отцом. Судя по одежде и пейзажу, семья встречала Новый год в одной из теплых стран.

"С Новым 2022 годом, от нашей семьи – вашей", – написала 13-летняя дочь Алсу.

"Вау, как похудел Ян! Молодец. Просто другой мужчина", – написали подписчики.

"Ой, что он так похудел?" – удивились в сети.

"Так сильно похудел Ян", – отметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MIKELLA♥ * (@mikellaabramova)

ааа