"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день

Алена Шоптенко выложила подробный список того, что должна успеть сделать за день Фото: alena_shoptenko / Instagram

"План на сегодня: поставить пару танцев, обсудить костюмы со стилистами, подобрать референсы для графики на номера, снять танцевальный ролик, провести пару со студентами, отобрать танцоров для проекта, заехать в магазин за продуктами, купить ребенку шапки, подобрать музыку для ролика и еще куча мелких задач", – перечислила планы на день 33-летняя Шоптенко.

К посту она прикрепила свой портрет с распущенными волосами. Снимок набрал больше 4,5 тыс, лайков.

"Вау, фото супер, приятно смотреть, просто милый и красивый ангел", – прокомментировал romansento.

"Мы вас очень любим. Скажите, пожалуйста, мы вас увидим еще на паркете "Танцев со звездами"?" – спросила m.bolotina815. "Пока сама точно не знаю", – ответила ей Шоптенко.

"Здоровья и сил, сильная и стильная Алена", – пожелала svetlanabotyuk.

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