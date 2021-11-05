Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
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"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день

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Алена Шоптенко выложила подробный список того, что должна успеть сделать за день
Алена Шоптенко выложила подробный список того, что должна успеть сделать за день
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинская танцовщица, главный хореограф нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Алена Шоптенко 4 ноября выложила в Instagram свое расписание на день.

"План на сегодня: поставить пару танцев, обсудить костюмы со стилистами, подобрать референсы для графики на номера, снять танцевальный ролик, провести пару со студентами, отобрать танцоров для проекта, заехать в магазин за продуктами, купить ребенку шапки, подобрать музыку для ролика и еще куча мелких задач", – перечислила планы на день 33-летняя Шоптенко.

К посту она прикрепила свой портрет с распущенными волосами. Снимок набрал больше 4,5 тыс, лайков.

"Вау, фото супер, приятно смотреть, просто милый и красивый ангел", – прокомментировал romansento.

"Мы вас очень любим. Скажите, пожалуйста, мы вас увидим еще на паркете "Танцев со звездами"?" – спросила m.bolotina815. "Пока сама точно не знаю", – ответила ей Шоптенко.

"Здоровья и сил, сильная и стильная Алена", – пожелала svetlanabotyuk.

Контекст:

Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Танцами занимается с 1993 года. Она двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Теги: танцы, Алена Шоптенко, хореограф
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