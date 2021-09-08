"У меня есть мужчина, который категорически против моей работы". Шоптенко объяснила, почему не комментировала первый эфир шоу "Танцы со звездами"

"Я хотела написать этот пост еще вчера утром, но у моего сына были другие планы. Кажется, теперь у меня есть мужчина, который категорически против моей работы, – по-другому я его вчерашнее поведение объяснить не могу. Видимо, решил отыграться за мое отсутствие дома в выходные и не дал мне ни минуты покоя. Было не до постов", – призналась она.
Хореограф добавила, что лучше поздно, чем никогда, и оставила в соцсети отзыв о первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
"Это был настоящий кайф. Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения. Пусть в новом сезоне впервые на этом паркете не только звезды, а и некоторые танцоры, но все равно справились. Все прошло замечательно! А будет еще лучше, поверьте!" – заявила она.
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Премьера нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. Ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.
Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.
Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.