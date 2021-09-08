"У меня есть мужчина, который категорически против моей работы". Шоптенко объяснила, почему не комментировала первый эфир шоу "Танцы со звездами"

Шоптенко: Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения Фото: alena_shoptenko / Instagram

"Я хотела написать этот пост еще вчера утром, но у моего сына были другие планы. Кажется, теперь у меня есть мужчина, который категорически против моей работы, – по-другому я его вчерашнее поведение объяснить не могу. Видимо, решил отыграться за мое отсутствие дома в выходные и не дал мне ни минуты покоя. Было не до постов", – призналась она.

Хореограф добавила, что лучше поздно, чем никогда, и оставила в соцсети отзыв о первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Это был настоящий кайф. Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения. Пусть в новом сезоне впервые на этом паркете не только звезды, а и некоторые танцоры, но все равно справились. Все прошло замечательно! А будет еще лучше, поверьте!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)