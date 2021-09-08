Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
Новости

"У меня есть мужчина, который категорически против моей работы". Шоптенко объяснила, почему не комментировала первый эфир шоу "Танцы со звездами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко: Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения
Шоптенко: Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Главный хореограф нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 7 сентября показала в Instagram ролик, в котором запечатлена во время подготовки проекта и работы с его участниками.

"Я хотела написать этот пост еще вчера утром, но у моего сына были другие планы. Кажется, теперь у меня есть мужчина, который категорически против моей работы, – по-другому я его вчерашнее поведение объяснить не могу. Видимо, решил отыграться за мое отсутствие дома в выходные и не дал мне ни минуты покоя. Было не до постов", – призналась она.

Хореограф добавила, что лучше поздно, чем никогда, и оставила в соцсети отзыв о первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Это был настоящий кайф. Я очень скучала по этой бурной смеси волнения, тяжелой работы и вдохновения. Пусть в новом сезоне впервые на этом паркете не только звезды, а и некоторые танцоры, но все равно справились. Все прошло замечательно! А будет еще лучше, поверьте!" – заявила она.

Контекст:

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. Ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.

Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Теги: голосование, шоу, танцы, Алена Шоптенко, Танцы со звездами, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды сериала "В бой идут одни "старики"
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды сериала "В бой идут одни "старики"
"С крыльями в полете". У Джанабаевой ветром подняло одежду
"С крыльями в полете". У Джанабаевой ветром подняло одежду
"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания
"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания
"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера
"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера
Отец Спирс подал прошение в суд о лишении его статуса опекуна
Отец Спирс подал прошение в суд о лишении его статуса опекуна
"Леся, ты секси". Никитюк снялась в черном латексе
"Леся, ты секси". Никитюк снялась в черном латексе
Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот
Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот
"У меня есть мужчина, который категорически против моей работы". Шоптенко объяснила, почему не комментировала первый эфир шоу "Танцы со звездами"
"У меня есть мужчина, который категорически против моей работы". Шоптенко объяснила, почему не комментировала первый эфир шоу "Танцы со звездами"
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали, что вы живы". Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами
"Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали, что вы живы". Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами
"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой
"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой
  "Публичность – это немного не про меня". Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей
  "Публичность – это немного не про меня". Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей
7 сентября: похищение "Моны Лизы", день рождения Глории Гейнор, смерть Иосифа Слепого
7 сентября: похищение "Моны Лизы", день рождения Глории Гейнор, смерть Иосифа Слепого
"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью
"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью
Лучшие сериалы в истории. Топ-5
Лучшие сериалы в истории. Топ-5
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS