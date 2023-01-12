"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой

"Немного красоты с прошлого года", – написала она.

Сопонару запечатлена в черном миниплатье и ботильонах. Актриса, позируя, подняла согнутую ногу.

"Просто секс, и точка. Удачного, хорошего настроения и дня, принцесса! Слава Украине!" – прокомментировал подписчик virnov_roman.

"Красивые ножки", – написал vbear_kalantaj.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.