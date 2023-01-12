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12 января, 2023
 
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"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой

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Сопонару обнародовала фото, снятые в 2022 году
Сопонару обнародовала фото, снятые в 2022 году
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 12 января в Instagram опубликовала подборку снимков в образе, созданном для шоу "Лига смеха" на канале "1+1".

"Немного красоты с прошлого года", – написала она.

Сопонару запечатлена в черном миниплатье и ботильонах. Актриса, позируя, подняла согнутую ногу.

"Просто секс, и точка. Удачного, хорошего настроения и дня, принцесса! Слава Украине!" – прокомментировал подписчик virnov_roman.

"Красивые ножки", – написал vbear_kalantaj.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: шоу, студия Квартал 95, актриса, Ирина Сопонару, Лига смеха, ноги
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