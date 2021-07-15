"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе

"Мы снова встретились! Go-A приехала в Вильнюс, поэтому мы пригласили их в веганское заведение, чтобы поговорить о концертах и вспомнить путешествие на "Евровидение". Простые и искренние люди, с которыми приятно общаться. Мы обменялись забавными подарками и поговорили о том, чтобы не говорить "нет" новым возможностям сотрудничества и совместным выступлениям. Посмотрим, что принесет будущее", – написали участники The Roop.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE ROOP (@theroopband)

Go-A на своей странице в Instagram также поделилась впечатлениями от встречи.

"Украина встретилась с Литвой", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)