"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе

"Мы снова встретились! Go-A приехала в Вильнюс, поэтому мы пригласили их в веганское заведение, чтобы поговорить о концертах и вспомнить путешествие на "Евровидение". Простые и искренние люди, с которыми приятно общаться. Мы обменялись забавными подарками и поговорили о том, чтобы не говорить "нет" новым возможностям сотрудничества и совместным выступлениям. Посмотрим, что принесет будущее", – написали участники The Roop.
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Go-A на своей странице в Instagram также поделилась впечатлениями от встречи.
"Украина встретилась с Литвой", – говорится в публикации.
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22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A заняла пятое место, а The Roop – восьмое. Победителем стала группа Måneskin из Италии.