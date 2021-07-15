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15 июля, 2021
 
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"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе

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Группа Go-A заняла на "Евровидении 2021" пятое место, а The Roop восьмое
Группа Go-A заняла на "Евровидении 2021" пятое место, а The Roop – восьмое
Фото: theroopband / Instagram

Финалист "Евровидения 2021", украинская группа Go-A во время гастролей в Литве встретилась с участниками группы The Roop, которые представляли свою страну на этом конкурсе. Совместные снимки, сделанные во время встречи, опубликованы на официальных страницах коллективов в Instagram.

"Мы снова встретились! Go-A приехала в Вильнюс, поэтому мы пригласили их в веганское заведение, чтобы поговорить о концертах и вспомнить путешествие на "Евровидение". Простые и искренние люди, с которыми приятно общаться. Мы обменялись забавными подарками и поговорили о том, чтобы не говорить "нет" новым возможностям сотрудничества и совместным выступлениям. Посмотрим, что принесет будущее", – написали участники The Roop.

Go-A на своей странице в Instagram также поделилась впечатлениями от встречи.

"Украина встретилась с Литвой", – говорится в публикации.

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A заняла пятое место, а The Roop – восьмое. Победителем стала группа Måneskin из Италии.

В июле Go-A провела свой первый концерт в Литве.

Теги: концерт, Вильнюс, Go-A, Катерина Павленко, Евровидение 2021, The Roop
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