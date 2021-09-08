  "Публичность – это немного не про меня". Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей

Денис Шмыгаль (слева) с семьей и супруги-телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy Instagram

"Публичность отбирает очень много плюсов. Тяжело пройтись в магазин или еще куда-нибудь. Так что это немного не про меня", – призналась Екатерина Шмыгаль.

Она добавила в основном занимается домом. "Занимаюсь тем, чтобы у мужа все было хорошо в быту, в финансах", – уточнила супруга премьера.

"У нас есть небольшой семейный бизнес, которым как раз управляет жена", – добавил стоявший рядом 45-летний Денис Шмыгаль.

На видео рядом с супругами стояли их две дочери – Анна и София. Старшая Анна рассказала, что в этом году поступила на филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Видео: Світське життя / YouTube