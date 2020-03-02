"Пустеля". Вышел клип Pianoboy. Видео

Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Пустеля" – самую лирическую песню из нового альбома музыканта "ХІСТОРІ". Режиссер видео – Geo Leros.
По словам Шурова, съемки клипа проходили в Исландии и в полях под Киевом. Для музыканта работа над новым видео была сопряжена с экстримом – в видео есть кадры, на которых Шуров запечатлен в процессе полета. Чтобы снять видеоряд, Шурова поднимали в небо подъемным краном с помощью страховки.
По словам музыканта, клип посвящен всем, кто знает, что такое "эмоциональное выгорание, безнадежность и бездна". "Я хочу, чтобы вы знали – вы не одни", – написал на своей странице в Facebook музыкант, презентуя клип.
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