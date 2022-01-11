Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения

"Наверняка его смысл в том, чтобы вычистить меня не только ментально, но и физически", – прокомментировал случившееся режиссер, отметив, что принимает это с пониманием.

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

Бадоев был женат на ведущей Жанне Бадоевой. Они развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. В браке у пары родилась дочь Лолита (2005). От предыдущих отношений с Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев поддерживает с ним отношения.

После развода с Жанной Бадоевой режиссер не афиширует личную жизнь.