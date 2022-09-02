От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов

Авоськи от украинского бренда сделаны из органического коттона Фото: avoska_ua / Instagram

Плетеные сумки

Бренд Avoska предлагает сумки-сетки – авоськи. От продажи таких сумок в цветах украинского флага 25% бренд переводит на нужды ВСУ.

"Работать и помогать, чтобы наша победа наступила быстрее", – говорится в посте.

После возобновления работы в июне 2022 года бренд уже перевел сумму, полученную от продажи 50 авосек, на благотворительную помощь медицинскому батальону "Госпитальеры".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Авоська, еко мішечки (@avoska_ua)

В ассортименте марки можно найти авоськи разных цветов. Все они связаны вручную из органического коттона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Авоська, еко мішечки (@avoska_ua)

Магазин товаров безотходного производства

Магазин Ozero подчеркивает, что выступает за безотходное производство. Он предлагает многоразовую тару, зубные щетки и ватные палочки из бамбука, сумки-шоперы из натуральных тканей, эко-косметику, мусорные пакеты из растительного биопластика, свечи с натуральным составом и даже многоразовые гигиенические прокладки.





Фото: ozero.me

Также на витрине магазина есть товары для дома. Например, деревянные лампы-конструкторы, которым можно придать форму собаки.

Фото: ozero.me

Натуральная косметика и средства для стирки

"У нас ты всегда найдешь качественный натуральный товар украинского производства!" – гарантирует магазин White Mandarin.

Здесь представлены средства для ухода за внешностью и большой спектр бытовых чистящих средств. Например, магазин предлагает выбрать экологичный стиральный порошок. Средство, согласно описанию, состоит из натуральных компонентов, которые хорошо вымываются и не раздражают кожный покров. При этом оно работает даже при холодных температурах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от White Mandarin / Green Max (@whitemandarin.ukraine)

Натуральное мыло, как подчеркивается в аннотации, по сравнению с брусковым мылом, имеет экономичный расход. В составе – натуральные компоненты, которые питают и увлажняют кожу рук.

Эко-мыло обеспечивает более деликатное и бережное очищение и одобрено педиатрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от White Mandarin / Green Max (@whitemandarin.ukraine)

Одежда из экологичных материалов

Фешн-бренд LessLess представляет одежду исключительно из натуральных материалов, преимущественно шелка и льна. Фасоны вдохновлены образами из прошлого.

"Наше платье-комбинация из струящегося шелка подарит вам ощущение голливудской дивы, готовящейся к вечернему выходу", – отметили в подписи к фото модели в белом платье-комбинации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LESSLESS (@lessless.robes)

Бренд также шьет длинные льняные кардиганы для мужчин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LESSLESS (@lessless.robes)

Оправы из кофе

"Ochis – живое свидетельство того, что экологичные изделия могут быть стильными", – говорится на сайте бренда. Марка предлагает оправы из материала, основой которого является кофейная гуща.

Марка демонстрирует новый подход к созданию оправ для очков. Она уверяет, что их продукт удобный и универсальный, а растительный материал, из которого изготовлены оправы, является прогрессивным. Оправы Ochis, по описанию, приятны на ощупь, комфортны и не теряют свою эстетичность.

В ассортименте оправы разных форм. Можно заказать очки с оптическими линзами.

Фото: ochis.ua

Также магазин представляет широкий выбор солнцезащитных очков. Есть женские и мужские модели, а также унисекс.