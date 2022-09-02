От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов

Плетеные сумки
Бренд Avoska предлагает сумки-сетки – авоськи. От продажи таких сумок в цветах украинского флага 25% бренд переводит на нужды ВСУ.
"Работать и помогать, чтобы наша победа наступила быстрее", – говорится в посте.
После возобновления работы в июне 2022 года бренд уже перевел сумму, полученную от продажи 50 авосек, на благотворительную помощь медицинскому батальону "Госпитальеры".
В ассортименте марки можно найти авоськи разных цветов. Все они связаны вручную из органического коттона.
Магазин товаров безотходного производства
Магазин Ozero подчеркивает, что выступает за безотходное производство. Он предлагает многоразовую тару, зубные щетки и ватные палочки из бамбука, сумки-шоперы из натуральных тканей, эко-косметику, мусорные пакеты из растительного биопластика, свечи с натуральным составом и даже многоразовые гигиенические прокладки.
Также на витрине магазина есть товары для дома. Например, деревянные лампы-конструкторы, которым можно придать форму собаки.
Натуральная косметика и средства для стирки
"У нас ты всегда найдешь качественный натуральный товар украинского производства!" – гарантирует магазин White Mandarin.
Здесь представлены средства для ухода за внешностью и большой спектр бытовых чистящих средств. Например, магазин предлагает выбрать экологичный стиральный порошок. Средство, согласно описанию, состоит из натуральных компонентов, которые хорошо вымываются и не раздражают кожный покров. При этом оно работает даже при холодных температурах.
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Натуральное мыло, как подчеркивается в аннотации, по сравнению с брусковым мылом, имеет экономичный расход. В составе – натуральные компоненты, которые питают и увлажняют кожу рук.
Эко-мыло обеспечивает более деликатное и бережное очищение и одобрено педиатрами.
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Одежда из экологичных материалов
Фешн-бренд LessLess представляет одежду исключительно из натуральных материалов, преимущественно шелка и льна. Фасоны вдохновлены образами из прошлого.
"Наше платье-комбинация из струящегося шелка подарит вам ощущение голливудской дивы, готовящейся к вечернему выходу", – отметили в подписи к фото модели в белом платье-комбинации.
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Бренд также шьет длинные льняные кардиганы для мужчин.
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Оправы из кофе
"Ochis – живое свидетельство того, что экологичные изделия могут быть стильными", – говорится на сайте бренда. Марка предлагает оправы из материала, основой которого является кофейная гуща.
Марка демонстрирует новый подход к созданию оправ для очков. Она уверяет, что их продукт удобный и универсальный, а растительный материал, из которого изготовлены оправы, является прогрессивным. Оправы Ochis, по описанию, приятны на ощупь, комфортны и не теряют свою эстетичность.
В ассортименте оправы разных форм. Можно заказать очки с оптическими линзами.
Также магазин представляет широкий выбор солнцезащитных очков. Есть женские и мужские модели, а также унисекс.